Covid - l' effetto del vaccino non è uguale per tutti

(Di martedì 30 aprile 2024) AGI - All'inizio della campagna vaccinale contro il-19, un gruppo di medici e ricercatori della Fondazione Irccs Istituto Neurologico "Carlo Besta" (Fincb), dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche "Mario Negri"- Irccs, dell'Azienda Ospedaliera Senese e della Fondazione Irccs Casa Sollievo della Sofferenza, guidati dall'Istituto di tecnologie biomediche del Consiglio nazionale delle ricerche di Segrate (Cnr-Itb), ha unito le proprie forze per studiare le basi genetiche delle differenze interindividuali nella risposta anticorpale alla vaccinazione anti--19 con ilBNT162b2 (Pfizer-Biontech). Lo studio ha mostrato come alcuni soggetti con determinate varianti genetiche nei geni del complesso maggiore di istocompatibilità (proprietà delle cellule di un tessuto di essere riconosciute come proprie da parte dell'organismo ...