Emma lancia Femme Fatale

MILANO – "FEMME FATALE" è il nuovo singolo di Emma, in radio e in digitale da venerdì 3 maggio. Emma non smette di stupire e torna con un nuovo singolo tutto da ballare, come anticipato questa mattina sui social dal TikToker Mattia Stanga. Dai ritmi serrati ed ipnotici e con un ritornello dal sapore dance

Dopo il grande successo di Apnea, Emma Marrone torna con un nuovo singolo dal titolo FEMME FATALE in uscita in radio e digitale da venerdì 3 maggio 2024. Una nuova era discografica all’orizzonte? Emma Marrone è una FEMME FATALE : il nuovo singolo dal 3 maggio in radio Si chiama FEMME FATALE , il ... Continua a leggere>>

(Road to) Battiti Live, dieci tappe e tanti ospiti: Angelina Mango, Mahmood, Elodie, Annalisa, Geolier. Ma anche emma, Articolo e Alessandra - Conto alla rovescia per l'evento dell'estate in Puglia: Radio Norba Cornetto Battiti Live con il nuovo appuntamento del 2024 e tanti ospiti. Ma si comincia già sabato torna 4 maggio con dieci tappe e ...

Favino da stella a giurato al Festival di Cannes, l'attore romano conquista l’Olimpo del cinema - nuovo successo per Pierfrancesco Favino, ulteriore dose di prestigio per il cinema italiano sulla scena internazionale: l’attore romano, 54 anni, è stato chiamato a far parte ...

Stefano De Martino cancella il tatuaggio dedicato a Belen, l'addio definitivo alla moglie: cosa ha detto il conduttore - Stefano De Martino sta chiudendo definitivamente il lungo libro che racconta la sua storia d'amore travagliata con Belen. Il ballerino di Amici e la showgirl argentina si ...

