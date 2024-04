Isola dei Famosi 2024 - sondaggi televoto oggi | eliminato del 6 05

Leggi tutta la notizia su latuafonte

(Di martedì 30 aprile 2024) Nella puntata de L’deidi lunedì 6 maggioverràun altro naufrago. Vladimir Luxuria ha aperto il nuovo, che verrà chiuso prossima settimana. Uno tra Khady Gueye, Artur Dainese, Marina Suma e Rosanna Lodi dovrà lasciare definitivamente il gioco. Infatti, questa 18esima edizione segna una svolta: non esiste più la seconda possibilità per gli eliminati. Negli anni precedenti, quando i naufraghi perdevano alla prima volta finivano su un’segreta, per la loro seconda chance. Invece, in questa edizione non viene data questa opportunità. Ma vediamo insieme cosa dicono idi questo nuovodei18, ...