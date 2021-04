Fondi russi, varianti e l’enigma dei dati: quello che non torna della passione italiana per lo Sputnik V (Di lunedì 19 aprile 2021) Il recente accordo tra lo Spallanzani di Roma e la russa Gamaleya per la sperimentazione sul vaccino Sputnik V ha radici profonde. Per parlarne dobbiamo prima spiegare che cos’è e che cosa fa la russian Direct Investment Fund, in breve RDIF, un fondo istituito nel 2011 dal Cremlino con il compito di investire nelle società leader della Federazione russa. Non possiamo negare che la Pandemia Covid19 abbia in qualche modo attivato gli interessi economici e geopolitici, in particolari quelli della russia che sul proprio vaccino proseguono con annunci propagandistici piuttosto che fornire i dati a chi ne fa richiesta. Dietro le quinte troviamo proprio il RDIF, anche in Italia. Non stiamo parlando di oscuri segreti, che il fondo russo operi nel nostro Paese non è affatto una novità! ... Leggi su open.online (Di lunedì 19 aprile 2021) Il recente accordo tra lo Spallanzani di Roma e la russa Gamaleya per la sperimentazione sul vaccinoV ha radici profonde. Per parlarne dobbiamo prima spiegare che cos’è e che cosa fa laan Direct Investment Fund, in breve RDIF, un fondo istituito nel 2011 dal Cremlino con il compito di investire nelle società leaderFederazione russa. Non possiamo negare che la Pandemia Covid19 abbia in qualche modo attivato gli interessi economici e geopolitici, in particolari quellia che sul proprio vaccino proseguono con annunci propagandistici piuttosto che fornire ia chi ne fa richiesta. Dietro le quinte troviamo proprio il RDIF, anche in Italia. Non stiamo parlando di oscuri segreti, che il fondo russo operi nel nostro Paese non è affatto una novità! ...

