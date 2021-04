Valsusa, ferita una attivista negli scontri tra polizia e no tav. I manifestanti: “Colpita da lacrimogeno ad altezza uomo” (Di domenica 18 aprile 2021) Ancora scontri in Valsusa tra polizia e manifestanti no tav. Solo dopo la mezzanotte è tornata la calma al cantiere di San Didero dove nei giorni scorsi hanno preso il via i lavori di allestimento del cantiere per la rilocalizzazione dell’autoporto di Susa, opera connessa agli interventi per la realizzazione della Torino-Lione. Nella serata di ieri diverse decine di persone hanno lanciato dalla ferrovia oggetti contro le forze dell’ordine poste a protezione della recinzione del cantiere che hanno risposto con l’utilizzo di lacrimogeni. Nel corso degli scontri è rimasta ferita Giovanna Saraceno, attivista pisana di 36 anni, in queste ore ricoverata all’ospedale Molinette di Torino. Secondo il movimento valsusino, che ha raccontato la dinamica degli eventi durante una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 18 aprile 2021) Ancoraintrano tav. Solo dopo la mezzanotte è tornata la calma al cantiere di San Didero dove nei giorni scorsi hanno preso il via i lavori di allestimento del cantiere per la rilocalizzazione dell’autoporto di Susa, opera connessa agli interventi per la realizzazione della Torino-Lione. Nella serata di ieri diverse decine di persone hanno lanciato dalla ferrovia oggetti contro le forze dell’ordine poste a protezione della recinzione del cantiere che hanno risposto con l’utilizzo di lacrimogeni. Nel corso degliè rimastaGiovanna Saraceno,pisana di 36 anni, in queste ore ricoverata all’ospedale Molinette di Torino. Secondo il movimento valsusino, che ha raccontato la dinamica degli eventi durante una ...

