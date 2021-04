"Spea negligente, ma per Aspi ok" Morandi, le nuove intercettazioni (Di domenica 18 aprile 2021) Se la società incaricata delle manutenzioni Spea agiva con negligenza nel controllo delle infrastrutture era anche perchè ad Aspi "andava bene". E' quanto emerge dalle intercettazioni depositate al termine dell'udienza stralcio per l'inchiesta sul crollo di ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018 e costato la vita a 43 persone. Il 10 gennaio 2020, gli investigatori ascoltano la conversazione tra Roberto Tomasi (amministratore delegato di Aspi) Gilberto diceva che bisognava difendere Castellucci" Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di domenica 18 aprile 2021) Se la società incaricata delle manutenzioniagiva con negligenza nel controllo delle infrastrutture era anche perchè ad"andava bene". E' quanto emerge dalledepositate al termine dell'udienza stralcio per l'inchiesta sul crollo di ponte, avvenuto il 14 agosto 2018 e costato la vita a 43 persone. Il 10 gennaio 2020, gli investigatori ascoltano la conversazione tra Roberto Tomasi (amministratore delegato di) Gilberto diceva che bisognava difendere Castellucci" Segui su affaritaliani.it

