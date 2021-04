"Quel giorno Giorgetti ha fatto girare un sms". Riaperture, cosa c'è dietro: il retroscena pazzesco di Minzolini (Di domenica 18 aprile 2021) Le Riaperture sembrano decise: dal 26 aprile l'Italia potrà ripartire, almeno in parte. Un vero e proprio successo per la Lega che ha combattuto strenuamente i rigoristi alla Roberto Speranza. Per Augusto Minzolini si è trattato di un tentativo "di riaprire un canale di comunicazione tra il Palazzo e i problemi di oggi del Paese". Non è un caso - scrive il retroscenista sul Giornale - che "l'altro giorno, durante la riunione del Csm, il leghista Giancarlo Giorgetti faceva girare un sms in cui confidava che nella battaglia per riaprire si ritrovava in piena sintonia con le posizioni della ministra Bonetti di Italia Viva". Il messaggio del ministro è stato chiaro: nella battaglia per gli italiani non ci sono bandiere ma semplicemente buonsenso. Ecco, dunque, cosa c'è ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 aprile 2021) Lesembrano decise: dal 26 aprile l'Italia potrà ripartire, almeno in parte. Un vero e proprio successo per la Lega che ha combattuto strenuamente i rigoristi alla Roberto Speranza. Per Augustosi è trattato di un tentativo "di riaprire un canale di comunicazione tra il Palazzo e i problemi di oggi del Paese". Non è un caso - scrive il retroscenista sul Giornale - che "l'altro, durante la riunione del Csm, il leghista Giancarlofacevaun sms in cui confidava che nella battaglia per riaprire si ritrovava in piena sintonia con le posizioni della ministra Bonetti di Italia Viva". Il messaggio del ministro è stato chiaro: nella battaglia per gli italiani non ci sono bandiere ma semplicemente buonsenso. Ecco, dunque,c'è ...

Dubbi e speranze da zona gialla. L’Italia riparte ma solo a metà I sindacati dei pubblici esercizi: 116 mila locali non hanno tavoli fuori. E molte altre attività dovranno aspettare ancora un mese ...

