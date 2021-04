Fedriga: "Sulle scuole bisogna rivedere gli orari, ho chiesto incontro al governo" (Di domenica 18 aprile 2021) “Abbiamo chiesto un incontro al governo” perché con il ritorno alle lezioni in presenza per gli studenti “bisognerà rivedere in modo molto consistente gli orari di entrata ed uscita nelle scuole, alternative non ne esistono”. Così il presidente della Conferenza delle Regioni e del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, intervenendo a “Mezz’ora in più”, su Rai3. Sulle scuole “c’è un limite fisico, perlomeno per quanto riguarda i trasporti, come ad nell’attesa dell’autobus. Non è una questione di soldi ma di mezzi perché per ordinarne di nuovi servono anni, non mesi”, ha aggiunto. Per quanto riguarda i trasporti pubblici, legati alla riapertura delle scuole in presenza, “c’è un limite fisiologico rappresentato ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 18 aprile 2021) “Abbiamounal” perché con il ritorno alle lezioni in presenza per gli studenti “bisogneràin modo molto consistente glidi entrata ed uscita nelle, alternative non ne esistono”. Così il presidente della Conferenza delle Regioni e del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano, intervenendo a “Mezz’ora in più”, su Rai3.“c’è un limite fisico, perlomeno per quanto riguarda i trasporti, come ad nell’attesa dell’autobus. Non è una questione di soldi ma di mezzi perché per ordinarne di nuovi servono anni, non mesi”, ha aggiunto. Per quanto riguarda i trasporti pubblici, legati alla riapertura dellein presenza, “c’è un limite fisiologico rappresentato ...

