Vaccini, nel 2022 in Europa solo Moderna, Pfizer e Curevac. Ecco perché (Di giovedì 15 aprile 2021) Basta con AstraZeneca e Johnson & Johnson in Ue dal 2022. La Commissione Europea punta tutto sui Vaccini a Rna messaggero prodotti da Pfizer/BioNTech, Moderna e Curevac, e per il prossimo anno non rinnoverà i contratti con AstraZeneca e J&J, i cui preparati anti Covid utilizzano un vettore virale con una tecnologia più tradizionale. Ad annunciare la scelta strategica a Bruxelles è stata ieri la presidente Ursula von der Leyen, all'indomani dell'annuncio della pausa anche in Europa nella distribuzione del vaccino di Janssen (J&J), dopo che Fda e Cdc negli Usa hanno deciso di mettere in stand by le somministrazioni. La decisione Usa, che ha avuto immediate ripercussioni in Europa, è arrivata in seguito alle segnalazioni di casi di trombosi inusuali, gravi e ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini nel 'Quando tocca a me?'. Il Veneto lancia il sito per le date dei vaccini 'Lanceremo questo progetto fra una settimana, con la speranza di avere nel frattempo maggiori certezze sulle forniture',... Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti ...

Vaccino anti Covid italiano per gatti innesca forte produzione di anticorpi ed è ben tollerato Entrambi i vaccini fanno affidamento sulla " elettroporazione ", ovvero a un impulso elettrico ... il Karnivak - Kov, che genera anticorpi nel 100 percento dei casi. Oltre che per cani e gatti, sarà ...

Coronavirus: Grecia, via la quarantena all'arrivo se vaccinati La Grecia fa un passo avanti verso la riapertura del turismo abolendo l'obbligo di quarantena per i visitatori in arrivo da oltre 30 Paesi a patto che siano vaccinati contro il coronavirus o siano ris ...

Danimarca: sinora 29 richieste di risarcimento da persone vaccinate contro il Covid con AstraZeneca La Danish Patient Insurance Association, che si occupa del risarcimento dei residenti nel Paese per gravi effetti collaterali dopo ...

