Sondaggi Euromedia: classifica ministri, Franceschini sempre primo (Di giovedì 15 aprile 2021) Il governo Draghi sta gestendo la situazione economica e sanitaria legata alla pandemia nello stesso modo del governo Conte. A sostenerlo è il 51,6% degli italiani in un Sondaggio Euromedia realizzato per La Stampa. Per il 21,1% l'attuale esecutivo sta gestendo l'emergenza meglio del precedente governo mentre per il 19,8% lo sta facendo peggio. Sondaggi Euromedia: il livello di fiducia dei leader politici Euromedia ha rilevato anche il livello di fiducia dei principali leader politici italiani. Su di tutti spicca il premier Draghi col 52,7% di preferenze. Secondo l'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte col 44,5%. Terzo Matteo Salvini col 29,5%. Segue il segretario Pd, Enrico Letta che col 27,6% sopravanza di poco la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni (27,4%).

