Isola Dei Famosi | il messaggio di Akash pubblicato su Instagram | sarà rivolto alla redazione del reality?

(Di giovedì 15 aprile 2021) Circa dieci giorni fa,Kumar, durante una live su, aveva svelato di non conoscere Ilary Blasi e di non sapere nemmeno chi fosse. Naturalmente la Blasi si è fatta valere dichiarando qualche frecciatina nei suoi confronti in diretta, ma lui hauna storia sui social forse rivoltadel programma. LE L'articolo

Advertising

MediasetPlay : Punizioni alquanto bizzarre all’#Isola dei famosi! #IlPuntoZ - IsolaDeiFamosi : Torna il vostro appuntamento preferito! Ci vediamo stasera sull'#Isola dei Famosi ?? - MediasetPlay : C’è chi ha la notte dei Golden Globe… noi abbiamo i Golden Social e i protagonisti siete proprio voi: ecco una clas… - HARNgroup : RT @IveserVenezia: 15 aprile 1971 Nella basilica dei Santi Giovanni e Paolo si tengono i funerali di Igor Stravinskj: per sua volontà viene… - Controcultura1 : Mons. Filippo Santoro, Arcivescovo di Taranto. Foto : wikipedia I lavoratori ex 'isola verde' di Taranto hanno sc… -

Ultime Notizie dalla rete : Isola Dei

Vanity Fair Italia

Famosi, anticipazioni della nona puntata in onda su Canale 5 oggi, giovedì 15 aprile 2021. L', stasera non sarà in diretta. La puntata è stata registrata in anticipo: il motivo va ...La Palapa al momento è occupata, si prega di ripassare più tardi. Causa troppo assembramento all'famosi bisogna fare i turni. Oggi il reality di Canale 5 andrà in onda in differita, a memoria un inedito caso televisivo. Il problema è che l'arcipelago di Cayos Cochinos è location ...Circa dieci giorni fa, Akash Kumar, durante una live su Instagram, aveva svelato di non conoscere Ilary Blasi e di non sapere nemmeno chi fosse.La showgirl è stata male dopo aver consumato il premio della prova ricompensa convincendo anche gli altri. E con le meduse non le è andata ...