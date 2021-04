Coronavirus in Italia, il bollettino delle ultime 24 ore (Di giovedì 15 aprile 2021) Emergenza Coronavirus, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in Italia. Il dato sui decessi nelle ultime 24 ore. Prosegue l’emergenza Coronavirus in Italia. I numeri nel bollettino giornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Coronavirus in Italia, il bollettino del 15 aprile Sono 16.974 i nuovi casi in Italia nelle ultime 24 ore a fronte di 319mila tamponi. Tasso di positività che sale al 5,3%. In calo i decessi (+380) e gli ingressi in terapia intensiva (211). Continua a diminuire la pressione sui servizi sanitari. La Lombardia (+2.722) è la regione con più casi seguita da Campania (+2.224) e Sicilia (+1.867). Persone che hanno ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 15 aprile 2021) Emergenza, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in. Il dato sui decessi nelle24 ore. Prosegue l’emergenzain. I numeri nelgiornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni.in, ildel 15 aprile Sono 16.974 i nuovi casi innelle24 ore a fronte di 319mila tamponi. Tasso di positività che sale al 5,3%. In calo i decessi (+380) e gli ingressi in terapia intensiva (211). Continua a diminuire la pressione sui servizi sanitari. La Lombardia (+2.722) è la regione con più casi seguita da Campania (+2.224) e Sicilia (+1.867). Persone che hanno ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia Coronavirus in Italia, il bollettino del 15 aprile: 16.974 nuovi casi, i morti sono 380 Nelle ultime 24 ore sono stati 16.974 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 16.168. I tamponi effettuati sono 319.633, contro i 334.766 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi ...

Coronavirus: in 24 ore 380 decessi e 16.974 nuovi positivi con 319.633 tamponi Le persone risultate positive al coronavirus sono 53.584, quelle negative 616.189. Vaccino Sono 14.047.722 le dosi di vaccino contro il Covid - 19 somministrate in Italia, l'82% del totale di quelle ...

Coronavirus, il bollettino del 15 aprile: morti in calo Sono 16.974 i nuovi contagi da coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore (ieri 16.168), secondo il bollettino quotidiano diffuso dal ministero della ...

Vaccinazioni anti-Covid nella fascia 30-59 anni: in Campania non c’è ancora una data Vaccino Covid alla fascia 30-59 anni, in Campania i tempi si preannunciano lunghi, visto che la regione non ha ancora concluso nemmeno le ...

