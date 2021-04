Can Yaman sparisce dai social: ecco quali potrebbero essere i motivi (Di giovedì 15 aprile 2021) L’attore Can Yaman ha disattivato il suo profilo Instagram, lasciando i suoi fan in ansia: le probabili motivazioni Can Yaman è sparito dai tutti i social. Un notizia che ha lasciato i suoi numerosi fan di stucco, poiché non si aspettavano un gesto simile. Però, non è nuovo a disattivare i social: infatti, circa un mese fa, l’attore turco ha deciso di chiudere il suo profilo Twitter. Ieri, l’attore di Daydreamer ha cancellato il suo account Instagram. Per quale motivo? Pare che l’attore abbia preso questa decisione in seguito a numerosi attacchi ricevuti da haters, che non credono affatto alla sua storia d’amore con la giornalista Diletta Leotta. Gli stessi hanno inoltre accusato i due di aver creato questa relazione a tavolino per visibilità. Il bel trentunenne però ha assicurato di amare sul serio Diletta, ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 15 aprile 2021) L’attore Canha disattivato il suo profilo Instagram, lasciando i suoi fan in ansia: le probabili motivazioni Canè sparito dai tutti i. Un notizia che ha lasciato i suoi numerosi fan di stucco, poiché non si aspettavano un gesto simile. Però, non è nuovo a disattivare i: infatti, circa un mese fa, l’attore turco ha deciso di chiudere il suo profilo Twitter. Ieri, l’attore di Daydreamer ha cancellato il suo account Instagram. Per quale motivo? Pare che l’attore abbia preso questa decisione in seguito a numerosi attacchi ricevuti da haters, che non credono affatto alla sua storia d’amore con la giornalista Diletta Leotta. Gli stessi hanno inoltre accusato i due di aver creato questa relazione a tavolino per visibilità. Il bel trentunenne però ha assicurato di amare sul serio Diletta, ...

Advertising

marieclaire_es : Diletta Leotta ¿confirma su compromiso con Can Yaman? - DonnaModerna : Ecco chi è #CanYaman, il divo turco che ha mandato in tilt l'Italia - blogtivvu : Can Yaman si cancella da Instagram: attacco hacker o capricci da star? - ansiaebestemmie : comunque can yaman è proprio brutto sinceramente - akilezna : RT @DonnaModerna: Ecco chi è #CanYaman, il divo turco che ha mandato in tilt l'Italia -

Ultime Notizie dalla rete : Can Yaman Can Yaman, eliminato il profilo Instagram dell'attore turco. Fan in ansia: cosa è successo? Come mai lo ha fatto anche su Instagram? Can Yaman nei mesi scorsi si è fidanzato Diletta Leotta. In molti non credono però al loro amore, sono convinti che stiano fingendo per visibilità. Da quando ...

Can Yaman, clamoroso: cosa è successo al suo profilo Instagram? Can Yaman, clamoroso: cosa è successo nelle al profilo Instagram del noto attore di Daydreamer? Cosa è emerso nelle ultime ore. Can Yaman è uno degli attori più amati del momento. Il suo successo è ...

Ascolti tv: Il commissario Montalbano in replica doppia DayDreamer con Can Yaman Flop per Game of Games, Sciarelli meglio di Can Yaman L'episodio di Il Commissario Montalbano, più precisamente, ha interessato ben 4.504.000 spettatori pari al 19,6% di share. Daydreamer ha ...

DayDreamer in prima serata, la seconda puntata di mercoledì 14 aprile La puntata della soap turca in onda nel pomeriggio del 14 aprile è disponibile in streaming on demand sul portale Mediaset Play ...

Come mai lo ha fatto anche su Instagram?nei mesi scorsi si è fidanzato Diletta Leotta. In molti non credono però al loro amore, sono convinti che stiano fingendo per visibilità. Da quando ..., clamoroso: cosa è successo nelle al profilo Instagram del noto attore di Daydreamer? Cosa è emerso nelle ultime ore.è uno degli attori più amati del momento. Il suo successo è ...Flop per Game of Games, Sciarelli meglio di Can Yaman L'episodio di Il Commissario Montalbano, più precisamente, ha interessato ben 4.504.000 spettatori pari al 19,6% di share. Daydreamer ha ...La puntata della soap turca in onda nel pomeriggio del 14 aprile è disponibile in streaming on demand sul portale Mediaset Play ...