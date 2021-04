Campania, ristoranti aperti di sera ma niente movida: De Luca lancia il suo piano al governo (Di giovedì 15 aprile 2021) Vincenzo De Luca lo ha già accennato la scorsa settimana e lo va ripetendo negli ultimi giorni: in vista delle riaperture, consentire ai ristoranti di essere aperti anche la sera fino alle 23. Per De Luca però questo “via libera” deve essere calmierato da uno stop alla movida. L’uscita per andare al ristorante non deve L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 15 aprile 2021) Vincenzo Delo ha già accennato la scorsa settimana e lo va ripetendo negli ultimi giorni: in vista delle riaperture, consentire aidi essereanche lafino alle 23. Per Deperò questo “via libera” deve essere calmierato da uno stop alla. L’uscita per andare al ristorante non deve L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Ultime Notizie dalla rete : Campania ristoranti Covid, ultime notizie. Prima dose di vaccino per Von der Leyen. Speranza in Aula alla Camera sulla campagna vaccinale. Johnson & Johnson, ... La Campania spera nel passaggio in arancione, Sicilia e Basilicata rischiano il rosso. Qui la ... Ore 8.10 " Riaperture, il calendario del governo: da maggio via libera ai ristoranti all'aperto. Ipotesi ...

Campania, ristoranti aperti fino alle ore 23 ma senza movida: è il piano De Luca ... dei ristoranti, ma anche cinema e teatri da riaprire con distanziamento. È tutto vincolato ovviamente alla situazione epidemiologica e al prosieguo del piano vaccinale: venerdì 16 la Campania ...

Ristoranti aperti in Campania fino alle 23 ma senza movida: la proposta di De Luca La proposta del governatore Vincenzo De Luca è di permettere ai ristoranti in Campania di restare aperti fino alle 23 ma senza movida.

COVID - La Campania dalla prossima settimana potrebbe tornare in zona arancione Ristoranti aperti fino alle 23 - 23,30, ma controllo della movida in strada per evitare assembramenti. Ecco il piano della Regione per le riaperture in Campania che, tra l’altro, da lunedì dovrebbe to ...

