Andrea Orcel il nuovo ceo di Unicredit (Di giovedì 15 aprile 2021) Andrea Orcel è il nuovo ceo di Unicredit. Il banchiere romano prende il posto di Jean Pierre Mustier. MILANO – . Dopo le indiscrezioni delle scorse settimane, il consiglio di amministrazione della banca ha confermato la nomina del banchiere romano. Il manager, come riportato dal Corriere della Sera, ha assunto il comando dell'istituto il 15 aprile e ha preso il posto di Jean Pierre Mustier. L'ormai ex ceo di Unicredit ha lasciato il proprio incarico l'11 febbraio subito dopo aver analizzato i conti della banca. Chi è Andrea Orcel Andrea Orcel è considerato da tutti gli esperti il Cristiano Ronaldo delle banche. Nato a Roma, il manager da diversi anni vive a Londra per la sua professione. In passato ha rivestito il ruolo ...

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Orcel Dati Usa e trimestrali da record spingono Wall Street ai massimi Tuttavia, la politica remunerazione del nuovo Ceo Andrea Orcel è stata approvata di misura,con i "sì" al 54,1% La migliore del FTSE MIB è Amplifon , seguita da Inwit e Ferrari , nel giorno dell'...

Borsa: Milano chiude debole ( - 0,19%), giù Tenaris, Cnh e Nexi In calo Nexi ( - 1,45%), e Unicredit ( - 1,14%), dopo l'assemblea che ha rinnovato il Cda con il presidente Pier Carlo Padoan e l'amministratore delegato Andrea Orcel giunti sul ponte di comando del ...

Nel futuro di Unicredit Morgan Stanley vede Generali Per gli analisti dell'investment bank Usa una fusione tra l'istituto di credito e il gruppo assicurativo sarebbe un'ipotesi suggestiva, anche se irta di insidie. Ma oggi la priorità del nuovo ceo è il ...

Unicredit, al via era Orcel: “Fare la differenza” Unicredit, Orcel vede opportunità di fare la differenza In concomitanza con il cda, il nuovo ceo di Unicredit Andrea Orcel ha ...

