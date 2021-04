Real Madrid | pullman colpito dai tifosi del Liverpool | rotto un vetro

(Di mercoledì 14 aprile 2021)(Inghilterra) - Brutta disavventura per il, mentre stava arrivando ad Anfield per disputare il ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il, in programma ...

LIVERPOOL (Inghilterra) - Brutta disavventura per il, mentre stava arrivando ad Anfield per disputare il ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Liverpool, in programma stasera. Il pullman dei Blancos è stato accolto da un ...Liverpool -Per la terza stagione consecutiva, il Liverpool ospita una squadra spagnola ad Anfield e deve ribaltare una sconfitta, quella per 3 - 1 contro ilall'andata. Il, che ha ...Lancio di oggetti verso il mezzo dei Blancos che stava arrivando ad Anfield: tanta paura per i giocatori di Zidane, ma nessun ferito ...Per la terza stagione consecutiva, il Liverpool ospita una squadra spagnola ad Anfield e deve ribaltare una sconfitta, quella per 3-1 contro il Real Madrid all'andata. Il Madrid, che ha battuto il ...