La batteria che si ricarica dieci volte più velocemente di quella al litio (Di martedì 13 aprile 2021) Una possibile soluzione alternativa alle unità agli ioni di litio, che seppur abbiano portato al Premio Nobel presentano ancora tanti limiti (Foto: iFixit)Arriva dall'Università di San Pietroburgo in Russia un'interessante sperimentazione su una nuova tipologia di batteria che offrirebbe una velocità di ricarica ben dieci volte maggiore a quella delle versioni tradizionali agli ioni di litio. Potrebbe inoltre garantire più longevità e sarebbe meno soggetta a danni da surriscaldamento. A presentarla è stato il ricercatore di elettrochimica Oleg Levin che ha dichiarato come la soluzione messa a punto dall'università russa possa fare il pieno a un dispositivo come uno smartphone in pochi minuti quando attualmente i cellulari più veloci da 0 a 100% chiedono comunque ...

