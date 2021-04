Via da casa perchè omosessuale. La storia di Malika Chalhy (Di lunedì 12 aprile 2021) A Castelfiorentino la triste storia che ha coinvolto Malika Chalhy, una giovane omosessuale costretta a lasciare casa sua dopo il coming out in famiglia Nella battaglia a difesa dei sentimenti della giovane di Castelfiorentino, Malika Chalhy intervengono anche Elodie e Fedez. La giovane di soli 22 anni sarebbe stata “letteralmente” cacciata di casa e la serratura della porta modificata per non permetterle di rientrare. Dopo aver inviato una lettera alla famiglia, in cui esternava il suo orientamento sessuale, la giovane è stata aggredita verbalmente dalla stessa madre che le ha intimorito di non fare rientro a casa con la sua compagna. Malika, dopo aver subito insulti e aggressioni ha deciso di denunciare i ... Leggi su zon (Di lunedì 12 aprile 2021) A Castelfiorentino la tristeche ha coinvolto, una giovanecostretta a lasciaresua dopo il coming out in famiglia Nella battaglia a difesa dei sentimenti della giovane di Castelfiorentino,intervengono anche Elodie e Fedez. La giovane di soli 22 anni sarebbe stata “letteralmente” cacciata die la serratura della porta modificata per non permetterle di rientrare. Dopo aver inviato una lettera alla famiglia, in cui esternava il suo orientamento sessuale, la giovane è stata aggredita verbalmente dalla stessa madre che le ha intimorito di non fare rientro acon la sua compagna., dopo aver subito insulti e aggressioni ha deciso di denunciare i ...

