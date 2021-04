Sonego-Fucsovics in tv: data, orario e diretta streaming Masters 1000 Montecarlo 2021 (Di lunedì 12 aprile 2021) Lorenzo Sonego sfida Marton Fucsovics al primo turno del Masters 1000 di Montecarlo 2021. Il tennista piemontese è reduce da un’ottima settimana in Sardegna e proverà a ripetersi anche nel Principato di Monaco. L’avversario che affronta è piuttosto ostico, come testimonia il suo undicesimo posto nella Race e il 3-0 nei precedenti. Sonego non parte però spacciato e proverà a giocarsi le sue carte. LA PROGRAMMAZIONE DEL TORNEO IL MONTEPREMI DEL TORNEO La contesa è in programma nella giornata di martedì 13 aprile, come quarto incontro dalle ore 11.00 (dopo Rune-Ruud). La copertura televisiva del torneo maschile di Montecarlo sarà affidata a Sky Sport, che ne detiene i diritti e lo trasmetterà in diretta ed in esclusiva su ... Leggi su sportface (Di lunedì 12 aprile 2021) Lorenzosfida Martonal primo turno deldi. Il tennista piemontese è reduce da un’ottima settimana in Sardegna e proverà a ripetersi anche nel Principato di Monaco. L’avversario che affronta è piuttosto ostico, come testimonia il suo undicesimo posto nella Race e il 3-0 nei precedenti.non parte però spacciato e proverà a giocarsi le sue carte. LA PROGRAMMAZIONE DEL TORNEO IL MONTEPREMI DEL TORNEO La contesa è in programma nella giornata di martedì 13 aprile, come quarto incontro dalle ore 11.00 (dopo Rune-Ruud). La copertura televisiva del torneo maschile disarà affia Sky Sport, che ne detiene i diritti e lo trasmetterà ined in esclusiva su ...

Advertising

OA_Sport : #TENNIS - Scopriamo il percorso di Lorenzo Sonego a Montecarlo: si comincia con Fucsovics, a seguire un eventuale p… - NotizieSerieA : Domani finale Torneo #Cagliari #Sonego vs #Djere 12-18 aprile Torneo #Monaco 32° #Sinner vs #Ramos #Sonego vs… - _fragolina88 : Domanda: secondo voi sarebbe più bello per #Sonego vincere questo 250 o vincere con #Fucsovics e poi #Zverev a #Montecarlo? Fatevi sotto - apicella57 : RT @SuperTennisTv: Sorteggiato il main draw del Masters 1000 di Monte-Carlo!?? - Labellapassante : RT @GeorgeSpalluto: Per Sonego un Fucsovics che quest'anno ha perso praticamente solo da Rublev. In caso di vittoria c'è Zverev che tra i b… -