Isole Covid free, anche la Toscana ci spera. Ma si accende la polemica tra Regioni e Governo (Di lunedì 12 aprile 2021) L'assessore regionale Marras: "Sarebbe sicuramente uno straordinario messaggio promozionale". Ma Bonaccini tuona: "Non ci possono essere località turistiche privilegiate" Leggi su iltirreno.gelocal (Di lunedì 12 aprile 2021) L'assessore regionale Marras: "Sarebbe sicuramente uno straordinario messaggio promozionale". Ma Bonaccini tuona: "Non ci possono essere località turistiche privilegiate"

sbonaccini : Mi auguro il ministro del turismo Garavaglia rigetti la proposta di “isole covid free”. Non possono esserci localit… - borghi_claudio : Metto su #portaaporta e vedo Vespa che insiste per le ISOLE COVID FREE per i turisti. Ma quale covid free??? Ma ci… - welikeduel : Il Pojana è tornato a #propagandalive e ha un messaggio per il ministro Garavaglia @Pennacchiiiii - Daniele_Manca : Vaccino Covid, 45 milioni di dosi in arrivo: Figliuolo aggiorna il piano vaccinale. il generale incassa le rassicur… - GiudiciCristina : @Marxtrixx Evviva le isole Covid free! -