Bonus sociale elettrico per disagio fisico: ecco chi può richiederlo e come (Di lunedì 12 aprile 2021) Nulla cambia dal 1 gennaio 2021 per l'applicazione del Bonus sociale elettrico per disagio fisico, riconosciuto anche per l'anno in corso. Si tratta di uno sconto annuale sulla bolletta della luce previsto dal Governo per agevolare le famiglie costrette a sostenere le onerose spese di apparecchiature elettromedicali necessarie per i soggetti che si trovano in gravi condizioni di salute. L'ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) ha comunicato attraverso la Deliberazione del 25 febbraio 2021 che l'erogazione non sarà automatica, ma tutti i soggetti interessati a beneficiare di questo Bonus dovranno continuare a farne richiesta presso i Comuni o i CAF abilitati. Assegno unico figli disabili: a chi spetta, importi e maggiorazioni Vediamo ora nel dettaglio i requisiti ...

