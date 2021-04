Amici 20, Martina Miliddi in crisi dopo il nuovo guanto di sfida: “Mollo la presa, son stanca” (Di lunedì 12 aprile 2021) Martina Miliddi ha accusato un forte momento di sconforto durante l’assegnazione dei guanti di sfida in vista della quinta puntata del serale di Amici 20. Durante il Daytime di oggi, 12 aprile, abbiamo potuto assistere ad un vero e proprio crollo della ballerina di latino americano. Martina è stata oggetto di critiche dall’inizio del serale del talent-show di Canale 5, ma dopo l’uscita di Rosa di Grazia – altra ballerina fortemente contestata dal pubblico – la Miliddi ha avuto i riflettori completamente puntati su di sé. L’allieva sarda ha letteralmente diviso l’opinione pubblica: se da una parte Carolyn Smith ha giudicato insufficiente una delle sue ultime performance, i due ex allievi di Amici, Valentin Dumitru e Luca Favilla hanno cercato di ... Leggi su isaechia (Di lunedì 12 aprile 2021)ha accusato un forte momento di sconforto durante l’assegnazione dei guanti diin vista della quinta puntata del serale di20. Durante il Daytime di oggi, 12 aprile, abbiamo potuto assistere ad un vero e proprio crollo della ballerina di latino americano.è stata oggetto di critiche dall’inizio del serale del talent-show di Canale 5, mal’uscita di Rosa di Grazia – altra ballerina fortemente contestata dal pubblico – laha avuto i riflettori completamente puntati su di sé. L’allieva sarda ha letteralmente diviso l’opinione pubblica: se da una parte Carolyn Smith ha giudicato insufficiente una delle sue ultime performance, i due ex allievi di, Valentin Dumitru e Luca Favilla hanno cercato di ...

