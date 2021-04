Cina, accordo con l’Università di Siena: alla Biblioteca di Wenzhou una sezione dedicata all’Italia (Di domenica 11 aprile 2021) La Biblioteca dell’Università cinese di Wenzhou si arricchisce di una sezione di Italiano grazie a collezioni prestigiose e volumi donati dall’Università di Siena La professoressa Silvia Calamai: “L’obiettivo è quello di diffondere la lingua italiana proprio nell’area dalla quale provengono le comunità cinesi insediate in Toscana” La Biblioteca dell’Università di Wenzhou si arricchisce di una sezione di Italiano su iniziativa dell’Università di Siena, che con l’Ateneo cinese intrattiene da anni proficui rapporti di collaborazione. “Si tratta di un ulteriore segno, concreto, del legame tra i due atenei e delle attività del Corso di laurea in Lingue per la comunicazione ... Leggi su ildenaro (Di domenica 11 aprile 2021) Ladelcinese disi arricchisce di unadi Italiano grazie a collezioni prestigiose e volumi donati daldiLa professoressa Silvia Calamai: “L’obiettivo è quello di diffondere la lingua italiana proprio nell’area dquale provengono le comunità cinesi insediate in Toscana” Ladeldisi arricchisce di unadi Italiano su iniziativa deldi, che con l’Ateneo cinese intrattiene da anni proficui rapporti di collaborazione. “Si tratta di un ulteriore segno, concreto, del legame tra i due atenei e delle attività del Corso di laurea in Lingue per la comunicazione ...

