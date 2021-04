Milano: in 300 per video rapper, pietre e bastoni contro polizia (Di sabato 10 aprile 2021) Milano, 10 apr. (Adnkronos) – Guerriglia urbana a Milano in via Micene, dove una folla di ragazzi tra i 16 e i 20 anni si era radunata per le riprese del video di un rapper. La polizia, arrivata per disperdere l’assembramento, è stata attaccata con pietre, bastoni e bottiglie. Per disperdere i ragazzi, che si rivolgevano agli agenti gridando ‘andatevene”, ‘fuori dalle nostre zone”, si è reso necessario il lancio di un lacrimogeno. La piccola folla di almeno 300 giovani si era radunata nel quartiere intorno alle 17.30 ed è stata subito segnalata alle forze dell’ordine, intervenute inviando sul posto cinque aliquote del Reparto Mobile della polizia di Stato e del Battaglione dell’Arma dei carabinieri al momento impegnate in città in servizi ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 10 aprile 2021), 10 apr. (Adnkronos) – Guerriglia urbana ain via Micene, dove una folla di ragazzi tra i 16 e i 20 anni si era radunata per le riprese deldi un. La, arrivata per disperdere l’assembramento, è stata attaccata cone bottiglie. Per disperdere i ragazzi, che si rivolgevano agli agenti gridando ‘andatevene”, ‘fuori dalle nostre zone”, si è reso necessario il lancio di un lacrimogeno. La piccola folla di almeno 300 giovani si era radunata nel quartiere intorno alle 17.30 ed è stata subito segnalata alle forze dell’ordine, intervenute inviando sul posto cinque aliquote del Reparto Mobile delladi Stato e del Battaglione dell’Arma dei carabinieri al momento impegnate in città in servizi ...

