Basket, Serie A 2021: Pesaro espugna Bologna e vince la sfida playoff contro la Fortitudo (Di sabato 10 aprile 2021) Emozioni forti a Bologna nella sfida tra la Fortitudo e Pesaro. Gli ospiti mettono a segno un gran secondo quarto, scappano via, poi però i padroni di casa compiono una fantastica rimonta e solo nel finale gli ospiti mettono i canestri decisivi in quello che era un vero e proprio spareggio playoff. È un primo quarto ricco di canestri quello tra Fortitudo e Pesaro, con Tote a dare il via alle danze, ma la tripla di Tambone a portare subito avanti gli ospiti. Ancora Tote e Banks riportano la Fortitudo avanti, con Tambone che risponde. Ma i padroni di casa allungano fino all’11-5 e Pesaro è obbligata a rincorrere. Filipovity ridà il -1, ma è la squadra di casa a dettare il ritmo e Tote riporta a +8 i suoi a tre minuti dal termine. Il ... Leggi su oasport (Di sabato 10 aprile 2021) Emozioni forti anellatra la. Gli ospiti mettono a segno un gran secondo quarto, scappano via, poi però i padroni di casa compiono una fantastica rimonta e solo nel finale gli ospiti mettono i canestri decisivi in quello che era un vero e proprio spareggio. È un primo quarto ricco di canestri quello tra, con Tote a dare il via alle danze, ma la tripla di Tambone a portare subito avanti gli ospiti. Ancora Tote e Banks riportano laavanti, con Tambone che risponde. Ma i padroni di casa allungano fino all’11-5 eè obbligata a rincorrere. Filipovity ridà il -1, ma è la squadra di casa a dettare il ritmo e Tote riporta a +8 i suoi a tre minuti dal termine. Il ...

Advertising

sscnapoli : ?? | Complimenti al Napoli Basket, vincitore della Coppa Italia di Serie A2 ?? - sportface2016 : #Basket #SerieA1 Vittoria di #Pesaro in casa della #FortitudoBologna - FirenzeBkBlog : Serie C - Basket C Gold Toscana: la Virtus Siena batte Legnaia al Filarete - parallelecinico : RT @lucamorelli1981: Basket in Carrozzina: finale scudetto... si va ai supplementari. 1° commentatore al 2°: 'Ti voglio un parquet di bene'… - FirenzeBkBlog : Serie B - Basket Serie B: facile successo del Pino con Alessandria -