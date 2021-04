Sondaggi politici elettorali oggi 9 aprile 2021: i rapporti di forza tra i partiti che sostengono Draghi (Di venerdì 9 aprile 2021) Sondaggi politici elettorali oggi (9 aprile 2021) Sondaggi politici elettorali oggi – La Lega resta in prima posizione, mentre il Pd è in risalita e FdI e M5S lottano per il terzo posto. forza Italia è in calo e a quasi 10 punti dal M5s. È questo il quadro che emerge dalla Supemedia dei Sondaggi realizzata da YouTrend per AGI sulle tendenze delle ultime settimane. La Supermedia di Agi/Youtrend LISTE Lega 22,9 (-0,1) PD 18,6 (+0,6) FDI 17,2 (+0,3) M5S 17,0 (+0,1) forza Italia 7,5 (-0,3) Azione 3,3 (=) Italia Viva 3,2 (+0,1) Sinistra Italiana 2,2 (=) Art.1-MDP 1,8 (-0,2) +Europa 1,6 (=) Verdi 1,6 (+0,1) AREE PARLAMENTO Maggioranza Draghi 77,2 (+0,3) di ... Leggi su tpi (Di venerdì 9 aprile 2021)(9– La Lega resta in prima posizione, mentre il Pd è in risalita e FdI e M5S lottano per il terzo posto.Italia è in calo e a quasi 10 punti dal M5s. È questo il quadro che emerge dalla Supemedia deirealizzata da YouTrend per AGI sulle tendenze delle ultime settimane. La Supermedia di Agi/Youtrend LISTE Lega 22,9 (-0,1) PD 18,6 (+0,6) FDI 17,2 (+0,3) M5S 17,0 (+0,1)Italia 7,5 (-0,3) Azione 3,3 (=) Italia Viva 3,2 (+0,1) Sinistra Italiana 2,2 (=) Art.1-MDP 1,8 (-0,2) +Europa 1,6 (=) Verdi 1,6 (+0,1) AREE PARLAMENTO Maggioranza77,2 (+0,3) di ...

