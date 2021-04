“Mai così tante truppe russe al confine con l’Ucraina”. Usa pensa all’invio di navi da guerra nel Mar Nero (Di venerdì 9 aprile 2021) La portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, ha parlato di “preoccupazione crescente” degli Stati Uniti per la situazione al confine russo-ucraino, sottolineando come la concentrazione di truppe inviate dal Cremlino non sia mai stata così elevata dal 2014. Ma le sue dichiarazioni, secondo quanto riporta la Cnn, pare si siano già tradotte in un piano d’azione per Washington, che considera l’invio nelle prossime settimane di navi da guerra nel Mar Nero. Un avvertimento a Vladimir Putin, dunque, e una mossa per sottolineare l’appoggio indiscusso di Washington nei confronti di Kiev. Dal Pentagono non arriva nessuna conferma della notizia, e finora si tratta solo di voci diffuse da alcune fonti dell’amministrazione citate dalla Cnn. Secondo quanto trapelato, la marina militare Usa opera di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 aprile 2021) La portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, ha parlato di “preoccupazione crescente” degli Stati Uniti per la situazione alrusso-ucraino, sottolineando come la concentrazione diinviate dal Cremlino non sia mai stataelevata dal 2014. Ma le sue dichiarazioni, secondo quanto riporta la Cnn, pare si siano già tradotte in un piano d’azione per Washington, che considera l’invio nelle prossime settimane didanel Mar. Un avvertimento a Vladimir Putin, dunque, e una mossa per sottolineare l’appoggio indiscusso di Washington nei confronti di Kiev. Dal Pentagono non arriva nessuna conferma della notizia, e finora si tratta solo di voci diffuse da alcune fonti dell’amministrazione citate dalla Cnn. Secondo quanto trapelato, la marina militare Usa opera di ...

