Covid: Palermo, 559 medici di famiglia hanno aderito a campagna vaccinazioni (Di venerdì 9 aprile 2021) Palermo, 9 apr. (Adnkronos) - Sono 559 i medici di medicina generale e di Continuità assistenziale di Palermo e provincia che hanno aderito alla campagna di vaccinazioni antiCovid. L'attività (che prende il via oggi) prevede l'impegno negli studi professionali o al domicilio degli assistiti oppure nei Centri dell'Asp di città e provincia. “Ringrazio per la sensibilità e la partecipazione i medici di medicina generale e di Continuità assistenziale – ha detto il Direttore generale dell'Asp di Palermo, Daniela Faraone - il loro contributo sarà, sicuramente, determinante nella tutela della salute pubblica e, con essa, di ogni cittadino”. Intanto riapre i battenti Villa delle Ginestre. ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 aprile 2021), 9 apr. (Adnkronos) - Sono 559 idina generale e di Continuità assistenziale die provincia chealladianti. L'attività (che prende il via oggi) prevede l'impegno negli studi professionali o al domicilio degli assistiti oppure nei Centri dell'Asp di città e provincia. “Ringrazio per la sensibilità e la partecipazione idina generale e di Continuità assistenziale – ha detto il Direttore generale dell'Asp di, Daniela Faraone - il loro contributo sarà, sicuramente, determinante nella tutela della salute pubblica e, con essa, di ogni cittadino”. Intanto riapre i battenti Villa delle Ginestre. ...

