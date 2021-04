Covid | 18 938 nuovi casi | su 718 decessi pesa ricalcolo Sicilia

(Di venerdì 9 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – Nuovo aumento dei contagiati da convid in Italia. Secondo il bollettino del ministero della Salute ipositivi sono 18.938, in crescita rispetto ai 17.221. Ciò a fronte di 362.973 tamponi processati e che determina un tasso di positività in crescita al 5,2%. Ischizzano a 718, ma il numero è il risultato da undella Regionena sui mesi precedenti.I guariti sono 26.175, mentre gli attuali positivi toccano quota 536.361 con un calo di 7.969. Significativa la discesa dei ricoveri nei reparti ordinari: i degenti sono 28.146 (-705), calo pure nelle terapie intensive con 3.603 ricoverati (-60) e 192ingressi (tra i dati più bassi delle ultime settimane). In isolamento domiciliare si trovano in 504.612. Le regioni con più contagiati sono Lombardia (3.289), ...

Secondo i dati del ministero della Salute, sono 18.i positivi al test del coronavirus in ... Per il vaccino anti -di Pfizer, ha proseguito Locatelli, "ci sono dati che indicano che è ...Perché 1 morto per trombosi su 250mila vaccinati non è nulla in confronto a 718 morti certi diin un solo giorno. Il bollettino di oggi, venerdì 9 dicembre, dà conto di 18.contagiati, 26.Sono stati in tutto 1.505 i nuovi casi di covid registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Ieri i casi erano stati 1.287. I morti sono stati invece 258 (ma si tratta di un riallineamento dei dati) e i ...Perché il dato sui morti Covid di oggi 9 aprile è così alto e cosa c'entra la Sicilia La Sicilia ricalcola i dati e spuntano altri 258 decessi "dei mesi precedenti". Per questo motivo il numero ...