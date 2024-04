Bayern-Real - serata horror per Kim Min-jae | esame fallito per l’ex Napoli

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 30 aprile 2024) Quel coro martellante che i tifosi delgli dedicavano dopo ogni intervento difensivo un po’ deve essergli mancato stasera. Kim Min-jae è stato il peggiore in campo della semifinale di andata di Champions League traMonaco eMadrid.difensore partenopeo ha responsabilità su entrambi i gol dei blancos. Prima, al 24?, fa un passo di troppo nella marcatura su Vinicius, che con un contromovimento (unito alla verticalizzazione geniale di Kroos) lo brucia in velocità prima del tiro vincente. Un altro errore all’82’, quando il sudcoreano abbraccia in modo scomposto il brasiliano, che cade a terra e si guadagna il rigore del 2-2. Unmancato per Kim, schierato oggi titolare per via dell’assenza di De Ligt e delle condizioni non ottimali di Upamecano (fastidio alla caviglia). ...