Rudiger - senza freni! La pipì a letto e quella frase su Mbappè | lo faccio esplodere

(Di martedì 30 aprile 2024) “Fino all’età di 15 anni bagnavo ilfacendo. Non c’è niente di cui vergognarsi. È vero che da un lato è umiliante, ma va bene così, è la vita. Come ho risolto il problema? Ho smesso di bere dopo le 20…“. Questa è solo una delle dichiarazioni clamorose rilasciate da Antonioal canale YouTube Carrè. Una storia alquanto simpatica diventata ben presto virale. Un po’ più ‘minacciosa’ larivolta a Kylian: “se affrontiamo Kylian Mbappé e il PSG in finale, li batteremo. Se mi dribbla nel finale lo. Ha vinto il Mondiale a 18 anni, già questo lo rende molto speciale. Penso che possa diventare il miglior giocatore francese di tutti i tempi, cosa che non è ancora. Per me il migliore resta Zidane. Mbappé? Non è un centravanti puro, è ...