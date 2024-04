LIVE Italia-Giappone 2-3 - Mondiali hockey ghiaccio 2024 in DIRETTA | Yoneyama ribalta il risultato

Leggi tutta la notizia su oasport

4'09" Devono spingere ora gli azzurri per il goal che porterebbe il match all'overtime. 7'05" GOAL DEL! Arriva purtroppo il punto dalla distanza dicheil2-3. 8'20" Si esaurisce una superiorità numerica non sfruttata dagli azzurri. 10'43" Power play per l'. 11'56" Azione in solitaria di Yu Sato, chiuso al momento della conclusione. 13'36" Alza il disco Salinitri, serpeggia anche un po' di fisiologica paura da ambo le parti. 16'02" Tanta velocità ma anche un po' di confusione nella costruzione dell'azione di entrambe le squadre. 18'05" Ripartenza a nervi tesi in avvio di questo ultimo periodo. 21.58 INIZIA IL TERZO PERIODO! 21.52 Si ...