Sinner rimonta e batte Khachanov - vola ai quarti di Madrid

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di martedì 30 aprile 2024) (Adnkronos) – Jannikaidi finale dell’Atp Masters 1000 di. L’azzurro 22enne, prima testa di serie e numero 2 del mondo, negli ottavi di finaleil russo Karen, testa di serie numero 16, per 5-7, 6-3, 6-3 in 2h10?.offre l’ennesima prestazione di rilievo archiviando i problemi all’anca destra accusati nel match di terzo turno contro un altro russo, Pavel Kotov, battuto in 2 set. Con, il numero 2 del mondo è costretto a rincorrere in un match in cui concede 6 palle break. Il russo ne concretizza una sola, sufficiente per indirizzare il primo set., che viaggia sul 70% di prime palle, commette un insolito e elevato numero di errori gratuiti (22). E’ però concreto quando può strappare il ...