Disastro Kim in Champions League - assurdo in TV | Contagiato dal Napoli

(Di martedì 30 aprile 2024) Nel corso della semifinale d’andata ditra Bayern Monaco e Real Madrid, l’exKim si è reso protagonista di due errori grossolani, che confermano il periodo no. L’andata della semifinale ditra Bayern Monaco e Real Madrid si è conclusa da poco con il risultato di 2-2. Una partita ricca di occasioni e di grandi giocate dei singoli, in linea con quanto visto sin qui nella fase knockout di quest’anno. Protagonista assoluto Vinicius Jr. del Real, che ha siglato una doppietta. Su entrambi i gol, uno su azione e l’altro su rigore, ci ha messo lo zampino in senso negativo l’exKim Min-jae, che ha confermato il suo stato di forma pessimo, compromettendo momentaneamente la qualificazione alla finale dei tedeschi., Kim delude ...