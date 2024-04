Europee | FdI candida Sgarbi - Renzi in campo per andare a Strasburgo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 30 aprile 2024) Conto alla rovescia per il deposito delle liste per le elezionidell'8 e 9 giugno. Domani alle 20 scatterà lo stop nelle corti di appello delle cinque circoscrizioni elettorali (Milano per il nord-ovest, Venezia per il nord-est, Roma per il centro, Napoli per il sud e Palermo per le isole). Forza Italia, assieme a Noi moderati, ai sindaci indipendenti e ai movimenti civici, ha già sbrigato la pratica presentando le liste azzurre per: il vicepremier e segretario nazionale Antonio Tajani sarà capolista in tutte le circoscrizioni a eccezione delle isole, dove a guidare iti sarà Caterina Chinnici. Capolista in tutta Italia anche la premier e leader di FdI, Giorgia Meloni, che ha sciolto la riserva domenica a Pescara annunciando la sua discesa in. La presidente del Consiglio, che oggi a ...