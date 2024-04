Delio Rossi | Il Napoli può raggiungere l’Europa League

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 30 aprile 2024), ha parlato a Azzurro99 su Campi Flegrei Tv. Di seguito le sue dichiarazioni: “Si fa fatica a spiegare la situazione del, penso che possa per lo meno centrare. Ilquest’anno è venuto meno sotto l’aspetto fisico, giocando in quella maniera c’è bisogno di tenere la squadra vicina, sui gol subiti non sono solo i calciatori difensivi a sbagliare. Poi c’è da dire che magari, anche inconsciamente, c’è stato un minimo di appagamento, che non paga. Calzona non era la prima scelta, infatti prima di lui in panchina sono passati Garcia e Mazzarri. Non si comprende come si sperava che potesse risollevare la situazione. Poi la responsabilità è della società, perché se allontani due allenatori significa che doveva venire un mago per risolvere i ...