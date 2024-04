ukiyo-e - una mostra immersiva sull’arte giapponese

Leggi tutta la notizia su newsagent

(Di martedì 30 aprile 2024) Dopo il grande successo in Giappone, questa eccezionale esposizione sta conquistando anche a Milano, presentando animazioni in 3DCG e mapping di proiezione di altissima qualità. L’obiettivo dellaè quello di presentare opere d’arte digitali grafiche di elevato livello, fruibili sia dai più piccoli che dagli adulti. Basate su oltre 300 opere di rinomati artisti-e come Katsushika Hokusai, Utagawa Kuniyoshi, Utagawa Hiroshige, Kitagawa Utamaro, laoffre un’esperienza, esplorando capolavori dinamici dell’-e che continuano anche oggi ad affascinare il mondo. L’-e, genere artistico tradizionaleemerso durante il periodo Edo, caratterizzato dalle stampe su legno, racconta la storia di un’epoca di sviluppo e stabilità dopo ...