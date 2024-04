Alexander Zverev eliminato a Madrid | Pensavo di vincere il torneo Vorrei una pausa di 6-7 settimane

(Di martedì 30 aprile 2024)è statoda Francisco Cerundolo agli ottavi di finale del Masters 1000 di. Il tennista tedesco non è mai entrato in partita contro l’argentino e ha perso in due rapidi set, manifestando la sua delusione al termine dell’incontro: “Non ho fatto una buona partita, lui invece ha giocato bene e ha fatto le cose che doveva fare. È molto deludente perchédi avere chance diil”.si è proiettato verso gli ormai imminenti Internazionali d’Italia, dove tra l’altro si impose ormai sei anni fa: “Sarà interessante perché sento che i miei colpi ci sono, ma per qualche motivo non riesco acon continuità e a giocare al livello su cui ...

