UFFICIALE – Inter - proroga del diritto d’esclusiva su Rozzano Nuova scadenza

(Di martedì 30 aprile 2024) Oggi scadeva ildi esclusiva sui terreni diper l’. Comunicata però con una notala, che porta perciò a una– L’ha prolungato il suodi esclusiva ai terreni di. Precisamente in ‘Milano Fiori‘, di proprietà della Brioschi Sviluppo Immobiliare, controllata da Bastogi, di proprietà del gruppo Cabassi, tramite la partecipata Infrafin. Questo è il comunicato: «Facendo seguito a quanto comunicato in data 28 luglio 2023, Bastogi S.p.A. e Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A. comunicano che in data odierna Infrafin s.r.l. (societàamente posseduta da ...

L'Inter rinnova fino a gennaio l'esclusiva sui terreni a rozzano per costruire lo stadio - Il primo accordo con i proprietari dei terreni scadeva oggi ed è arrivato il rinnovo Eva A. Provenzano Caporedattore 30 aprile 2024 (modifica il 30 aprile 2024 |… Leggi ...

Continua a leggere>>

Il comunicato del prolungamento dell'intesa è arrivato stasera dalle società proprietarie dei terreni - In attesa che Webuild presenti a Inter e Milan il progetto per la ristrutturazione di San Siro, il club di viale della Liberazione va avanti per la sua strada e continua a lavorare per la costruzione ...

Continua a leggere>>

Stadio Inter, prorogata l'esclusiva sui terreni di rozzano - In attesa del progetto WeBuild su San Siro, l'Inter va avanti con il progetto rozzano: prorogata l'esclusiva dei terreni sino a fine gennaio ...

Continua a leggere>>