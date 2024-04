O’Riley - ecco chi è il talento seguito dall’Inter! L’identikit

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 30 aprile 2024) L’Inter ha messo nel mirino anche Matthew Sean. Il centrocampista del Celtic può far parlare anche in Italia. Adesso la sua grande occasione per il futuro dopo una giovane carriera ricca di colpi di scena. NUMERI – L’Inter continua a pensare al futuro e a prepararsi in vista della prossima stagione. Con il ventesimo scudetto cucito sul petto, l’Inter sta guardando anche all’estero per rinforzare la rosa e regalare a Simone Inzaghi un altro pezzo da novanta. Come anticipato dalla Scozia, la dirigenza sta seguendo anche Matt. Un centrocampista moderno classe 2000 in forza al Celtic. Nato a Londra, nel corso del 2022 ha deciso di lasciare la nazionale inglese e ha risposto alla chiamata della Danimarca. Prima un passaggio in U-21 danese per poi essere convocato in pianta stabile con la Nazionale maggiore. Con ben tredici gol e undici ...