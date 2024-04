Inter - Pavard a Monaco per Bayern-Real Madrid in Champions FOTO

(Di martedì 30 aprile 2024) Benji l`ista si gode il titolo di campione d`Italia, ma non dimentica il proprio passato in Germania. Dopo la festa scudetto di domenica,...

Benjamin Pavard gioca l’ennesima ottima gara della sua stagione in Inter-Torino (2-0). Senza riuscire però a raggiungere un suo personalissimo obiettivo . BENJI L’INTERISTA – L’Inter 2023/24 non è una squadra, bensì una prolungazione in campo dei suoi stessi tifosi. E la festa di ieri sera lo ... Continua a leggere>>

Benjamin Pavard , tra i protagonisti della straordinaria festa scudetto del l’Inter ieri a Milano, si gode il meritato riposo concesso da mister Simone Inzaghi e domani in occasione di una grande partita farà visita a un suo ex club . OSPITE SPECIALE – Benjamin Pavard si gode il riposo prima del ... Continua a leggere>>

L’inter non fa sconti, l’arbitro gli fa regali e il Toro con i soliti difetti va ko - Torna l'appuntamento con "La Scossa Granata" la rubrica di Michelangelo Suigo: "L'Europa era lì, alla nostra portata, ma abbiamo sbagliato praticamente tutto..." ...

Ausilio: "In Italia affari come Gudmundsson e Zirkzee sono difficili". Ecco perché... - Il ds nerazzurro a Mediaset ha ammesso il gradimento per l'attaccante del Bologna e del Genoa, ma per arrivare alla fumata bianca con uno dei due serve la formula giusta ...

