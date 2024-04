Alessandro Rivera - dopo l’addio al Tesoro arriva la chiamata di doValue

(Di martedì 30 aprile 2024), il servicer specializzato nella gestione di crediti operante in Spagna, Grecia e Portogallo e quotato alla Borsa di Milano, approva il bilancio 2023 che si chiude con una perdita, come anticipato. Inoltre, è rinnovato il Cda, conche assume la carica di presidente., fino a poco tempo fa, ricopre il ruolo di direttore generale del. Manuela Franchi è stata confermata nel ruolo di amministratore delegato. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

