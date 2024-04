Champions -Bayern Monaco-Real Madrid 2-2

(Di martedì 30 aprile 2024) 22.53 Finisce 2-2 ala sfida tra ile il.Tra otto giorni in Spagna la semifinale di ritorno. Nel 1° tempo i bavaresi provano a fare la gara, ma il. come al solito, si difende con ordine. E al 24', su invenzione di Kroos, c'è il vantaggio di Vinicius che tutto solo infila Neur.Nella ripresa si scatena ilche prima pareggia con una bella azione di Sane (53'),poi al 57' la ribalta con Kane su rigore (steso Musiala). Il definitivo 2-2 lo firma all'83' di Vinicius che fa doppietta dagli 11 metri (83').

