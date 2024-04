Fallout batte The Last of Us e Halo e ottiene il miglior debutto di una serie tratta dai videogiochi

(Di martedì 30 aprile 2024) Laha battuto la concorrenza di Theof Us e, ottenendo ildi unadai. Negli ultimi anni sono state tratte numerosetv di successo ispirate a popolari, secondo i dati di JustWatch, ha ottenuto ilndo due agguerriti concorrenti: Theof Us e. I tre progetti hanno comunque degli elementi in comune e le statistiche ne hanno rivelato i punti deboli e di forza. I datiè stata realizzata per Amazon Prime Video,per Paramount, e The ...

La serie è riuscita in pochi giorni a diventare la seconda più vista di sempre sulla piattaforma Nelle ultime due settimane, Fallout è diventato uno degli show più visti in streaming, e ora abbiamo un'idea più precisa di quante persone si siano effettivamente sintonizzate sulla serie . Secondo i ... Continua a leggere>>

fallout: i 10 migliori easter eggs dei videogiochi nella serie - La serie di Prime Video, fallout, è – come noto – l’adattamento dell’omonimo franchise videoludico e naturalmente non poteva non presentare al proprio interno numerosi riferimenti proprio ai vari tito ...

fallout 2: la chicca sulla location che fa crescere l’attesa dei fan - fallout, come tutti sanno, nasce come videogioco. Con l'uscita della serie tv però la saga è diventata famosissima e ora i fan vogliono notizie su fallout 2.

