Bayern Monaco rimonta e si fa rimontare Pari con il Real Madrid

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 30 aprile 2024) Ile ilalla semifinale d’andata delle semifinali di Champions League pareggiano con il risultato di 2-2. Partita pazza e infinita all’Allianz Arena. PAREGGIO –finisce 2-2: partita pazzesca all’Allianz Arena alle semifinali di Champions League. Sono i bavaresi a partire fortissimo, creando occasioni su occasioni con Leroy Sané e Leon Goretzka. Come al solito però è la squadra di Carlo Ancelotti a passare in vantaggio al primo tiro su passaggio illuminante di Toni Kroos per Vinicius Junior lasciato completamente solo dall’ex Napoli Kim-Min-Jae. Ilribalta nel giro di pochi minuti ad inizio secondo tempo, segnando prima con una bomba sul palo del ...