Giro dei Paesi Baschi 2021, Brandon McNulty: "Lavoreremo al meglio con Pogacar per ottenere il miglior risultato" (Di giovedì 8 aprile 2021) Un attacco a sorpresa, per sfruttare la superiorità numerica in chiave classifica generale. Nella quarta tappa del Giro dei Paesi Baschi 2021 la UAE Emirates ha preferito far gestire le forze a Tadej Pogacar lanciando in avanscoperta Brandon McNulty. Scelta che si è rivelata davvero azzeccata: lo statunitense ha infatti chiuso terzo, guadagnando tantissimi secondi e balzando al comando della graduatoria. Le parole dell'americano riportate da Spaziociclismo: "Sicuramente puntavamo alla vittoria di tappa senza pensare troppo alla maglia da leader, ma sono ovviamente contento del risultato ottenuto oggi. Mi sento bene e pronto ad affrontare le ultime due tappe in programma". Sui prossimi giorni: "Domani sulla carta è una tappa semplice, mentre sabato si ..."

