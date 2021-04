Eibar-Levante sabato H 18 30 | formazioni | quote | pronostici Mendillibar cerca una vittoria

(Di giovedì 8 aprile 2021) Il ciclo dell’aveva dato qualche segno di cedimento già nella passata stagione ma in quest’anno calcistico sta rischiando veramente di vedere un brutto finale: al momento i baschi sono ultimi con soli 23 punti, a pari merito con l’Alaves. Quella dipomeriggio assomiglia a un’ultima chiamata per la squadra di: ad Ipurua InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

infobetting : Eibar-Levante (sabato H 18.30): formazioni, quote, pronostici. Mendillibar cerca - andreapezzoni87 : #LaLiga, 29^ giornata Ieri Levante-Huesca 0-2 Oggi Granada-Villarreal h14 Real-Eibar h16.15 Osasuna-Getafe h18.30… -

Ultime Notizie dalla rete : Eibar Levante

Infobetting

... Betis 46, Villarreal 46, Real Sociedad 45*, Celta Vigo 37, Granada 36, Athletic Bilbao 35*,35, Valencia 33, Cadice 32, Osasuna 31, Getafe 30, Valladolid 27*, Elche 26, Huesca 24,23, ...29GIORNATA VENERDÌ- Huesca 0 - 2 SABATO Granada - Villarreal 0 - 3 Real Madrid -2 - 0 Osasuna - Getafe 0 - 0 DOMENICA Alaves - Celta Vigo 1 - 3 Elche - Real Betis 1 - 1 Cadice - ...I colchoneros capolisti commettono un passo falso e permettono ai blancos di ridurre il gap in classifica. Il Barcellona può andare a -1 ...Zidane vince 2-0 riportandosi al secondo posto alle spalle di Simeone e a +1 sul Barcellona, ma con una partita in più. Successo per il Villarreal con tris di Moreno ...