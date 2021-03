Battesimo per Conte. Domani l’assemblea online del M5S incoronerà leader l’ex premier (Di mercoledì 31 marzo 2021) È stata convocata Domani sera alle 21.30 su Zoom, popolare piattaforma per videoconferenze, l’assemblea congiunta dei gruppi parlamentari di Camera e Senato del M5s con la partecipazione dell’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte, al quale il garante Beppe Grillo ha affidato la progettazione del nuovo corso del Movimento (leggi l’articolo). La riunione, aperta anche ai consiglieri regionali, agli europarlamentari e ai sindaci pentastellati, rappresenta l’“incoronazione” ufficiale per Conte e la nascita di un “nuovo” M5s, che già si era avviato in direzione di una forma organizzativa più vicina ai partiti tradizionali con la decisione assunta negli Stati generali di aprire sedi fisiche, dotarsi di una segreteria nazionale e anche di coordinatori regionali. Si tratterà quindi di una sorta di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 31 marzo 2021) È stata convocatasera alle 21.30 su Zoom, popolare piattaforma per videoconferenze,congiunta dei gruppi parlamentari di Camera e Senato del M5s con la partecipazione delpresidente del Consiglio Giuseppe, al quale il garante Beppe Grillo ha affidato la progettazione del nuovo corso del Movimento (leggi l’articolo). La riunione, aperta anche ai consiglieri regionali, agli europarlamentari e ai sindaci pentastellati, rappresenta l’“incoronazione” ufficiale pere la nascita di un “nuovo” M5s, che già si era avviato in direzione di una forma organizzativa più vicina ai partiti tradizionali con la decisione assunta negli Stati generali di aprire sedi fisiche, dotarsi di una segreteria nazionale e anche di coordinatori regionali. Si tratterà quindi di una sorta di ...

