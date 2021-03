I sindacati del gioco legale “Restituire dignità al settore” (Di venerdì 26 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Restituire dignità al settore del gioco pubblico in concessione, chiuso dal 2020, mentre i 150 mila addetti sono tutt’ora in sospensione e in regime di ammortizzatori sociali e non vi sono prospettive di riapertura a breve termine anche considerata la recrudescenza della pandemia da Covid-19”. E’ quanto emerso dall’Assemblea nazionale unitaria indetta dai sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs trasmessa on line e ampiamente partecipata da oltre mille tra lavoratrici e lavoratori del settore in rappresentanza della vasta platea di addetti della distribuzione specializzata del gioco, delle Sale Bingo, delle sale scommesse e Gaming Halls.Il dibattito ha confermato tutte le criticità del comparto retail del gioco ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 26 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “aldelpubblico in concessione, chiuso dal 2020, mentre i 150 mila addetti sono tutt’ora in sospensione e in regime di ammortizzatori sociali e non vi sono prospettive di riapertura a breve termine anche considerata la recrudescenza della pandemia da Covid-19”. E’ quanto emerso dall’Assemblea nazionale unitaria indetta daidi categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs trasmessa on line e ampiamente partecipata da oltre mille tra lavoratrici e lavoratori delin rappresentanza della vasta platea di addetti della distribuzione specializzata del, delle Sale Bingo, delle sale scommesse e Gaming Halls.Il dibattito ha confermato tutte le criticità del comparto retail del...

Advertising

fattoquotidiano : Ex Ilva, Giorgetti: “Invitalia verserà 400 milioni prima della sentenza del Consiglio di Stato”. Sindacati delusi:… - AndreaOrlandosp : Adesso @MinLavoro per presenziare a firma Protocollo tra sindacati e AssoDelivery per la #legalità, contro il… - SkyTG24 : Oggi il primo grande #sciopero dei lavoratori #Amazon in #Italia, per i sindacati 'adesione media del 75%, con punt… - ilfoglio_it : [VIDEO] I rappresentati delle principali crisi industriali aperte in Italia davanti il ministero dello Sviluppo eco… - FrancescoCoccoT : RT @ilfoglio_it: [VIDEO] I rappresentati delle principali crisi industriali aperte in Italia davanti il ministero dello Sviluppo economico.… -