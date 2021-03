Arriva Amazon: 120 posti nel quartiere industriale. Al via le selezioni per il personale (Di venerdì 19 marzo 2021) Pioltello (Milano) - Dopo Peschiera, anche Pioltello entra nel radar di Amazon. Nel quartiere industriale di Seggiano sarà aperto un nuovo deposito di smistamento pioltellese, l'ultimo miglio tra la ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 19 marzo 2021) Pioltello (Milano) - Dopo Peschiera, anche Pioltello entra nel radar di. Neldi Seggiano sarà aperto un nuovo deposito di smistamento pioltellese, l'ultimo miglio tra la ...

